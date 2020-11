Campagna di prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici presso il Centro Fisioterapico Verrengia

I disturbi muscolo scheletrici sono in costante aumento a causa di stili di vita non adeguati (postura scorretta, sedentarietà, stress). Oltre a sottoporsi a screening periodici, occorre adottare alcuni accorgimenti per prevenire o ridurre il rischio di mal di schiena: porre particolare attenzione alla postura, praticare attività fisica in modo regolare, migliorare e correggere i difetti posturali.

Per questo motivo i Centri Verrengia di Salerno hanno deciso di promuovere una campagna di prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici. Nell’ambito dell’iniziativa, valida fino al 30 novembre, presso il CENTRO FISIOTERAPICO VERRENGIA di via Domenico Vietri 5 a Salerno nel quartiere Torrione, sarà possibile effettuare, tutti i martedì dalle 16 alle 19, un consulto gratuito con ortopedico e osteopata.

Il Centro Fisioterapico Verrengia è una struttura di eccellenza situata nel cuore della città. Oltre 400 mq, ampi spazi con macchinari di ultima generazione e uno staff specializzato nella prevenzione, cura e riabilitazione fisioterapica delle principali patologie muscoloscheletriche, neurologiche e viscerali.

Grazie ad un approccio multidisciplinare, l’equipe medica coordinata dal direttore sanitario Francesco Barba è in grado di supportare il paziente affetto da disfunzioni congenite o acquisite.

