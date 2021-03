Cammarota: Per questo, perderanno

Per questo. Per l’arroganza. Per la supponenza. Per la spocchia.

In piena pandemia a zona rossa, con la miseria in casa, quando non si può uscire, nè in auto nè a piedi, il sindaco annuncia strombazzando ai quattro venti che Salerno riparte, con una rotatoria. Non con la sospensione delle tasse, non con le misure per i commercianti, non con la difesa della nostra economia; non con il potenziamento della unica usca covid, non con il rafforzamento delle misure di sicurezza, non con la tutela del diritto allo studio.