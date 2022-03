Camera di commercio: ecco il nuovo Consiglio

di Erika Noschese La Camera di Commercio ha il nuovo consiglio. Sul burc della Regione Campania è stato infatti pubblicato il nuovo consiglio camerale, stabilendo la ripartizione dei seggi, per settore economici e la sostituzione dello Statuto camerale per l’aggiornamento della ripartizione dei seggi. Il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno ha dato avvio alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2021-2026, disponendo la pubblicazione dell’Avviso recante l’avvio della procedura di cui trattasi nell’Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Salerno. Ad aggiudicarsi il 59.26% dei seggi la Cia con Coldiretti e Sistema Impresa mentre i restanti spettano ad Aic, Asnali, Cogea e Confragricoltura per il settore Piccole Imprese con un seggio ciascuno ai due apparentamenti. Tre seggi nel settore Industria che vanno all’Ance e Anicav che insieme raggiungono la percentuale del 30.33% aggiudicandosi un solo seggio mentre Confindustria, da sola, il 69.67% aggiudicandosi ben due seggi. Per il settore Commercio sono sei i seggi a disposizione nel consiglio camerale: Cna + Confesercenti + Confindustria +Fenailp + Unimpresa che conquistano quattro seggi (di cui 1 per la piccola impresa) mentre due seggi a Confartigianato + Confcommercio raggiungendo così il 41,48% . Due seggi per il settore Artigianato che vanno a Cna + Confesercenti + Unimprese + Fenailp che, insieme, raggiungono la percentuale dell’84.88% mentre restano fuori Confartigianato e Confcommercio. Due seggi al settore Turismo: uno va a Cna + Confesercenti + Confindustria + Fenailp e uno a Confartigianato + Confcommercio. Il consiglio camerale rappresenterà anche il settore Trasporti e Credito con due seggi: uno è stato assegnato a Confcommercio + Fai e uno a Confindustria; tre seggi invece al settore Servizi alle Imprese: due sono stati assegnati a Ance + Cna +Confesercenti + Confindustria + Fenailp e uno a Confartigianato + Confcommercio + Nova Campania. Un seggio per il settore cooperazione che è stato assegnato a Confcooperative così come un seggio a Trasformazione alimentare, assegnato a Anicav + Confindustria. E ancora: un seggio alle organizzazioni sindacali aggiudicato all’apparentamento Cisl e Uil e uno all’associazione dei Consumatori che è stato aggiudicato da Udicon. Per il settore Artigianato entra in consiglio camerale Sergio Casola e Cuzzola; per il settore Agricoltura, a rappresentare la Coldiretti sarà Vincenzo Tropiano mentre per l’Udicon Lello Ciccone. Infine 1 seggio all’ordine dei commercialisti. Esclusa dal consiglio della Camera di Commercio di Salerno la Claai Salerno, agli onori della cronaca dopo la battaglia giudiziaria con la Camera di Commercio. L’associazione di categoria presieduta da Gianfranco Ferrigno, infatti, è stata dichiarata esclusa dopo che i cd consegnati sono stati dichiarati illeggibili.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia