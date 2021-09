Cambio al vertice della Capitaneria Di Guardo va a Roma, arriva Loreto

di Monica De Santis

Dopo due anni di permanenza al Comando della Capitaneria di Porto di Salerno, il Capitano di Vascello Daniele Di Guardo lascia l’incarico per un nuovo impegno a Roma. Il cambio al vertice del Compartimento Marittimo di Salerno, avvenuto nel piazzale del Molo Manfredi dove c’è stato lo schieramento dei reparti, alla presenza delle massime autorità istituzionali, tra le quali il Prefetto di Salerno Russo, il vice sindaco De Maio e il presidente dell’autorità portuale Annunziata, vede subbentrare il capitano di Vascello Rosario Loreto, proveniente dall’esperienza al Comando regionale di Palermo. Il trasferimento di incarico è stato suggellato dalla rituale formula di riconoscimento pronunciata dal Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella. Con l’occasione Di Guardo ha ricordardato le numerose attività che il Comando della Capitaneria di Porto ha svolto in questi due anni e i numerosi compiti, negli ultimi mesi di difficile emergenza pandemica, che hanno garantito sicurezza in mare… “Una costa splendida ma anche una costa fragile al tempo stesso e devo dire siamo stati impegnati parecchio, anche durante il periodo del lockdown non ci siamo mai fermati”. Il nuovo comandante, Rosario Loreto anche lui visibilmente emozionato, ha comunque le idee chiare ed è pronto a mettersi subito al lavoro con i suoi uomini, specificando che le priorità al momento saranno… “Sicuramente nel campo ambientale è quello dove c’è maggiore sensibilità anche le stesse procure hanno dato questo tipo di indicazione, di imput. Poi ovviamente c’è un porto che vive di lavori in corso per uno sviluppo diciamo abbastanza vicino e quello diciamo saranno i due settori di azione più importante. Quindi sicuramente il lavoro non mancherà sarà variegato e noi ovviamente come compartimento promettiamo il massimo impegno personalmente il mio”

