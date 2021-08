Cambiamo Salerno – Coraggio Italia annunciano il sostegno a Michele Sarno

Il progetto civico del candidato sindaco Michele Sarno si allarga ancora di più. A confermare il suo sostegno all’avvocato penalista anche Coraggio Italia, Cambiamo. Ad annunciarlo il segretario provinciale Luigi Cerruti, il delegato Nazionale Alfonso Baviera ed il segretario Cittadino Cristiano Pontillo, in accordo con il direttivo Provinciale. “Siamo certi che Michele Sarno sia la scelta giusta per la realizzazione del nostro progetto di rinascita della città di Salerno ma anche la più logica nell’ottica dell’unità del centrodestra, quell’unità che noi ci Cambiamo-Coraggio Italia auspicavamo sin dall’inizio – hanno dichiarato i dirigenti di Cambiamo Salerno – Nello stesso momento smentiamo le voci del listone unico a cui non parteciperemo continuando però a lavorare, senza gli strilli mediatici, alla stesura del programma, delle cose da fare, individuando candidati adatti alla nostra idea di fare politica, lasciando chiacchiere e promesse, di comprovata falsità, ad altri soggetti e personaggi”. Al momento non sono ancora state sciolte le riserve circa la presenza del simbolo sulla scheda elettorale: “non è la cosa più importante, lo è per Salerno e per i salernitani sapere che Cambiamo-Coraggio Italia c’è e ci sarà nelle cose che contano, sempre e solo al servizio dei cittadini e della città”, hanno poi aggiunto i dirigenti. e.n

