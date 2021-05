Cambiamo resta fermo su Tedesco, il Nuovo Psi pronto a sostenere Sarno

di Erika Noschese

Cambiamo con Toti resta fermo sul nome di Michele Tedesco ma “non chiudiamo le porte in faccia a nessuno”. Lo conferma Cristiano Pontillo, coordinatore cittadino del partito fondato, e guidato, da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in merito alle prossime elezioni amministrative che dovrebbero tenersi a cavallo tra il 15 settembre e il 15 ottobre, coinvolgendo – tra gli altri – proprio la città capoluogo e altre grandi città della provincia di Salerno. Il partito, nella città capoluogo, è tra i protagonisti della coalizione di centrodestra, ancora a lavoro per individuare il nome del candidato sindaco Cambiamo con Toti è parte integrante della coalizione di centrodestra ma oggi è tutto fermo al palo. “Sì, stiamo trattando e siamo al tavolo con tutti. Speriamo che vada a buon fine l’incontro dei vertici nazionale, attendiamo una quadra ma il nome che continua a circolare è quello di Michele Tedesco”…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia