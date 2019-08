Calendario granata: esordio all’Arechi con il Pescara, alla terza è già derby

L’ESORDIO ED I PRINCIPALI APPUNTAMENTI

La Salernitana farà il suo esordio in campionato ospitando sabato 24 agosto all’Arechi il Pescara in uno dei classici tra le due formazioni. Alla terza già un big match con il primo derby in cui i granata ospitano in casa il Benevento. L’altro derby contro la Juve Stabia sarà a Pasquetta. A Santo Stefano i granata affronteranno la neo promossa Pordenone mentre l’ultima di campionato sarà contro lo Spezia.

Il programma completo della 1 giornata: Ascoli-Trapani, Cittadella-Spezia, Crotone-Cosenza, Empoli-Juve Stabia, Perugia-Chievo, Pisa-Benevento, Pordenone-Frosinone, Salernitana-Pescara, Venezia-Cremonese.

IL CAMMINO DELLA SALERNITANA

Il 31 Agosto nella prima trasferta della stagione i granata di Ventura andranno subito nella tana del Cosenza. Alla terza di campionato ci sarà il primo derby contro i cugini del Benevento. Poi via via le altre partite:

1) Salernitana – Pescara (24 Agosto 2019 – 18 Gennaio 2020)

2) Cosenza – Salernitana (31 Agosto 2019 – 25 Gennaio 2020)

3) Salernitana – Benevento (14 Settembre 2019 – 01 Febbraio 2020)

4) Trapani – Salernitana (21 Settembre 2019 – 08 Febbraio 2020)

5) Salernitana – Chievo (24 Settembre 2019 – 15 Febbraio 2020)

6) Livorno – Salernitana (28 Settembre 2019 – 22 Febbraio 2020)

7) Salernitana – Frosinone (05 Ottobre 2019 – 28 Febbraio 2020)

8) Venezia – Salernitana (19 Ottobre 2019 – 03 Marzo 2020)

9) Salernitana – Perugia (26 Ottobre 2019 – 07 Marzo 2020)

10) Pisa – Salernitana (29 Ottobre 2019 – 14 Marzo 2020)

11) Salernitana – Virtus Entella (02 Novembre 2019 – 21 Marzo 2020)

12) Cremonese – Salernitana (09 Novembre 2019 – 04 Aprile 2020)

13) Juve Stabia – Salernitana (23 Novembre 2019 – 13 Aprile 2020)

14) Salernitana – Ascoli (30 Novembre 2019 – 18 Aprile 2020)

15) Cittadella – Salernitana (07 Dicembre 2019 – 21 Aprile 2020)

16) Salernitana – Crotone (14 Dicembre 2019 – 25 Aprile 2020)

17) Empoli – Salernitana (21 Dicembre 2019 – 02 Maggio 2020)

18) Salernitana – Pordenone (26 Dicembre 2019 – 09 Maggio 2020)

19) Spezia – Salernitana (29 Dicembre 2019 – 14 Maggio 2020)

