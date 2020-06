Caldoro,ad Armando il mio appoggio in ogni scelta

“Sono e resto garantista. Ho visto crescere politicamente Armando in Consiglio Regionale, in questi anni, e ho per lui amicizia personale”. Cosi’ Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania, sulla conferenza stampa di Armando Cesaro. “Qualunque scelta avesse fatto per questa campagna elettorale avrebbe avuto il mio appoggio. La decisione e’ stata motivata dalla convinzione di dare un aiuto alla coalizione e’ questo deve, ora, essere per tutti un esempio” conclude.

