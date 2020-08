Caldoro lancia piattaforma programma centrodestra

E’ on line il programma elettorale della coalizione di centro destra con Stefano Caldoro candidato presidente della Regione Campania. Un programma “aperto” e condiviso attraverso la piattaforma www.lacampaniaditutti.it per raccogliere i contributi di tutti. Dieci idee per la Campania, dieci macro tematiche sviluppate in ulteriori proposte dettagliate e che spaziano dall’azzeramento delle tasse e del bollo auto, all’istituzione di un reddito di salute e alla pace edilizia per risolvere l’annosa questione dei condoni di necessita’. Ma, anche sanita’, scuola, servizi e supporto alle imprese, al commercio all’economia e al lavoro. Per ogni proposta del programma vengono individuate le coperture economiche degli interventi previsti. Il programma nasce con il contributo e la condivisione delle istanze raccolte sul territorio regionale dalle forze politiche di centro destra e dai movimenti attraverso le attivita’ di un tavolo ad hoc, coordinato da Giuseppe Russo e Salvatore Varriale. Il programma, si spiega in una nota, e’ aperto a tutti coloro che vorranno far pervenire le proprie idee e proposte attraverso la piattaforma dedicata al programma – www.lacampaniaditutti.it “La Campania deve riconquistare il ruolo che merita – afferma Stefano Caldoro, candidato del centro destra alla Regione Campania- Puo’ farlo con il contributo di tutte le forze sane del territorio. Donne e uomini, professionisti ed istituzioni che hanno voglia di cambiare in meglio la propria regione. Siamo consapevoli che tutto e’ migliorabile. E siamo anche convinti che solo con l’ascolto dei territori possiamo vincere la sfida per una regione che rinasce. Dobbiamo ripensare il ruolo dei territori e il “Recovery Found” e’ una occasione unica. Alle nuove sfide dobbiamo dare risposte chiare, dirette, efficaci e tutti dobbiamo sentirci coinvolti, si deve attivare la classe dirigente e le forze migliori della regione. Le proposte del programma aperto a tutti parlano di una Campania pronta a raccogliere la sfida, a proporsi come un’eccellenza di riferimento. In grado di riconquistare il suo ruolo nella storia”. “Abbiamo realizzato questa piattaforma ed ancora rilanceremo con un focus sulla sanita’. Per concretizzare l’idea del bonus salute, per ridurre le liste d’attesa, per sostenere il personale sanitario e garantire piu’ salute per i cittadini”, conclude.

