Calcio – Salernitana- Piero De Luca(Pd): “Rispettato il merito sportivo, la serie A è della Salernitana. Finalmente si può parlare di calcio giocato”.

“Il Consiglio Federale ha approvato il Trust della Salernitana che da oggi, finalmente, è ufficialmente iscritta al campionato di serie A per la prossima stagione, nel rispetto del risultato e del merito sportivo ottenuto sul campo”.

Lo scrive in una nota l’on. Piero De Luca. “Oggi è una bella giornata – continua il deputato Dem- perché dopo la promozione ottenuta meritatamente sul campo e settimane nelle quali siamo stati tutti con il fiato sospeso, a Salerno si può tornare a parlare di calcio giocato. La soluzione del Trust è stata ritenuta idonea per le regole sportive. Pertanto, sistemate le ultime formalità burocratiche, ci auguriamo che si possa inziare a programmare con serietà e responsabilità il futuro, a partire dalla definizione di un organico competitivo per disputare un campionato all’altezza delle attese dei tifosi e di un’intera comunità”, conclude il Deputato Dem, Piero De Luca.

Vincenzo Napoli: “Salernitana in Serie A, una vittoria di Salerno e dello Sport”

La Salernitana è stata iscritta al campionato di Serie A. L’odierna decisione è quella per la quale ci siamo impegnati a tutti i livelli istituzionali nelle ultime settimane: rispettare il verdetto del terreno di gioco. È una vittoria dello sport nella quale l’unico e vero giudice deve essere il campo. La Salernitana ha conquistato con pieno merito sul campo la Serie A e sul campo la difenderà con tutte le sue forze. È anche una grande vittoria della città e dei tifosi che in queste complicate settimane hanno sostenuto la causa granata con ammirevole senso di responsabilità ed immensa passione. Adesso tutte le energie devono esser concentrate sull’allestimento di una formazione competitiva che possa disputare al massimo delle possibilità il torneo di Serie A. Forza Salerno e Forza Salernitana.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia