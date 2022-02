Calano i contagi ma restano pieni i reparti covid negli ospedali salernitani

Il contagio è calato progressivamente nelle ultime tre settimane ma non la necessità purtroppo di cure ospedaliere che in questi giorni devono rispondere ai picchi registrati a gennaio. Tutti pieni i reparti covid dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona a Salerno. A fare il punto è la Responsabile terapie subintensive covid dell’Hospital di Agropoli Rosa Sammartino, tutti occupati i 78 posti covid disponibili, 34 al Ruggi e 44 al Giovanni Da Procida e ci sono purtroppo pazienti in attesa al pronto soccorso. Occupati i sei posti nei moduli. La situazione più delicata in assoluto è comunque ad Agropoli, qui ci sono più ricoverati che posti disponibili, su 13 posti in terapia intensiva sono 15 i pazienti… “Secondo la mia opinione è che questo calo non lo si avrà fino a quando ci sarà questo tempo freddo, quindi mi aspetto più questo calo ad aprile che rispetto al mese di febbraio. Per tanto continuo a ribadire che l’80% dei miei pazienti è non vaccinato, sono pochi quelli che hanno il vaccino e sono tutti pazienti anziani con diverse patologie. Ci sono diversi focalai nelle Rsa” spiega la Sammartino. Così come sono diversi i focolai nella zona nord di Salerno. Ma allo Scarlato di Scafati si riesce ancora a reggere grazie all’ampliamento che ha portato ad avere circa 60 posti letto.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia