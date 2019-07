Caggiano, polemiche sul conferimento della cittadinanza onoraria a Sandokan

E’polemica a Caggiano sull’attribuzione della cittadinanza onoraria a

Kabir Bedi, il celebre attore indiano, naturalizzato italiano, celebre

per aver interpretato il personaggio di Sandokan nel noto sceneggiato

televisivo Rai del 1976. Sabato sera, infatti, si è tenuta la

cerimonia di conferimento dell’onoreficenza al celebre attore indiano,

da parte del sindaco Modesto Lamattina, che ha deciso di attribuirla

per via del legame creatosi con la comunità cittadina già nello scorso

anno, quando si era recato in visita nel Vallo di Diano per

individuare un set cinematografico in vista di una prossima produzione

che dovrebbe vederlo protagonista. Il gruppo di minoranza Cambiamenti,

guidato dal consigliere comunale Angelo Lorusso, già nel corso

dell’ultimo consiglio comunale aveva espresso perplessità circa la

concessione di un titolo onorifico di tale prestigio all’attore che

non avrebbe avuto i requisiti per riceverlo. La decision di conferire

la cittadinanza onoraria a Sandokan sarebbe inoltre stata assunta

dalla giunta senza interpellare per tempo l’assise consiliare.

“Abbiamo ritenuto inaccettabile la decisione del conferimento della

cittadinanza onoararia al signor Bedi – hanno affermato i consiglieri

Angelo Lorusso, Ciro Lorusso e Simone Lupo a margine del consiglio

comunale – In quanto la decisione è stata presa al di fuori e

antecedentemente al consiglio senza che esso si fosse ancora espresso

in merito”. “Altro motivo che ci ha spinti a esprimerci negativamente

su questo punto è il non riscontro delle motivazioni minime necessarie

affinchè un atto di questa portata sia messo in atto – hanno concluso

i consiglieri comunali del gruppo Cambiamenti – Non risultano

motivazoni quali impegni, iniziative di carattere sociale,

assistenziale o filantropico che, con tutto il rispetto per il signor

Bedi, non ha mai apportato alla nostra comunità”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia