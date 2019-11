Cadono calcinacci dal palazzo di vetro, intervengono i vigili del fuoco

1Attimi di paura, questo pomeriggio, su Corso Vittorio Emanuele. Ancora una volta, infatti, sono caduti calcinacci dal palazzo di vetro dell’ex Enel in piazzetta Barracano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza l’area. Per fortuna, in quel momento, le persone che stavano passeggiando sul corso sono riuscite ad evitare il pericolo.

