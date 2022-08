Cade dalla moto, grave 19enne nel Salernitano

Un giovane di 19 anni di Polla (Salerno) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno dopo essere caduto dalla sua moto da cross durante un’escursione in montagna. Il ragazzo si trovava sul Monte Carmelo, a Sant’Arsenio, per trascorrere il weekend di Ferragosto assieme a diversi amici. Non è chiara al momento la dinamica dell’incidente che risale al tardo pomeriggio di ieri. Il 19enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale salernitano dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ha riportato un politrauma.

