Busitalia, saltano diverse corse Non funziona la nuova matrice di rotazione

Inizio mese amaro per i tanti pendolari che, quotidianamente, si spostano con i mezzi Busitalia. Proprio nella giornata di ieri, infatti, è entrata ufficialmente in vigore la nuova matrice di rotazione, presentata – va ricordato – qualche settimana fa dall’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma in provincia di Salerno e approvata da Filt Cgil e Uiltrasporti. E proprio l’avvio della nuova matrice di rotazione ha portato con sé una serie di polemiche e di disagi: numerose, infatti, sono state le corse saltate. A risentirne maggiormente i cittadini salernitani che dovevano spostarsi con la linea 8 che collega la città capoluogo e Battipaglia. Poco meno di una decina, infatti, le corse saltate, con non poche proteste da parte dei cittadini, muniti di abbonamento mensile e che chiedono l’intervento dei vertici aziendali per ripristinare la situazione.

