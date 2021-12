Bus Italia avvisa la clientela delle nuove norme anti covid

A meno di cinque giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme disposte dal Governo per contrastare la diffusione del virus Covid -19, BusItalia ha inviato una nota da diffondere a tutta la clientela. Nella nota si legge che “dal 6 dicembre 2021 è necessario essere in possesso di Certificazione verde Covid-19 Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale. Sono esentati dall’obbligo del Green Pass sui mezzi di trasporto i viaggiatori con età inferiore a 12 anni. – si legge ancora – Verranno effettuati specifici controlli a campione alle fermate e sui mezzi per verificare il possesso del Green Pass. Si invita la gentile Clientela a consultare il portale www.fsbusitaliacampania.it per maggiori dettagli e aggiornamenti sulla nuova misura”. Il green pass da vaccino o da tampone antigenico o molecolare dal 6 dicembre servirà anche per chi utilizza qualsiasi tipo di treno e non solo per quelli a lunga percorrenza e per gli aerei. E sempre dal 6 dicembre sarà invece obbligatorio essere vaccinati per accedere a piscine, palestre, musei, teatri, cinema, bar e ristoranti al chiuso, discoteche e sale giochi, stadi. Mentre dal 15 dicembre per medici, docenti e personale Ata sarà obbligatorio il vaccino, pena la sospensione dal lavoro.

