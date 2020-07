Buoni spesa per l’emergenza covid, altro bando del Comune di Salerno

Pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Salerno il bando per un’ulteriore assegnazione di buoni spesa alimentari destinati a persone e famiglie in gravissime difficoltà economiche e sociali conseguenti alla pandemia. Gli interessati trovano sul sito www.comune.salerno.it tutte le informazioni (termini, criteri, documentazione) e la modulistica necessarie per presentare l’istanza entro il termine perentorio delle ore 10.00 di lunedì 13 luglio.

Da questo ulteriore assegnazione, resa possibile dai fondi residui delle prima fase e dalle donazioni conferite sul Fondo Comunale di Solidarietà, sono esclusi coloro che abbiano già beneficiato dall’assegnazione nella prima fase o che ne siano stati esclusi per mancanza di requisiti.

