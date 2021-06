Buoni spesa, Comune: nuovo avviso per la distribuzione di circa 649 carnet residui

Saranno riaperti i termini per l’assegnazione dei buoni spesa. Ad oggi, infatti, risultano disponibili ancora 32.450 euro, equivalenti a 649 carnet, ognuno contente cinque buoni spesa dal valore di 10 euro ciascuno. Di fatti, il Comune di Salerno nel mese di Dicembre con determinazioni Dirigenziali del Settore Politiche Sociali ha provveduto all’erogazione dei residui buoni spesa riguardanti l’assegnazione relativa all’Ordinanza numero 658/2020, in misura proporzionale ai beneficiari del primo e del secondo riparto recependo quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale del 30 novembre 2020. L’amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare una richiesta di offerta sul Mepa Mercato elettronico della pubblica amministrazione, consultando sette operatori economici iscritti nella categoria “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto”; a presentare l’offerta la Edended Italia e la Day Ristoservice spa con la prima risultata beneficiaria e con determinazioni del Settore Politiche sociali si è proceduto all’affidamento alla società Ticket Restaurant Edenred Srl per l’acquisto, considerano lo sconto reinvestito, di 88.775 buoni spesa del valore nominale di 10 euro. Ad oggi, risultano da distribuire 3.245 buoni spesa residui, 92.020 buoni spesa del valore nominale di 10 euro pari a 18.404 Carnet da 5 buoni spesa. Il nuovo bando sarà pubblicato già nei prossimi giorni e, alla chiusura, si procederà alla distribuzione.

