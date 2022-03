“Buona prestazione, peccato per il risultato”

di Stefano Russo

“Una buona prestazione al cospetto di una buona squadra condizionata nel finale dall’inferiorità numerica. Un altro pareggio che però non serve molto per la classifica e il sogno di rimanere in A si allontana sempre di più”.

E’ questo il commento di Antonio Caputo al termine della gara contro il Sassuolo. Caputo parla anche di Nicola, e del suo apporto alla scuola… “Ritengo che il Mister Nicola trasmetta molto coraggio e grinta alla squadra e penso che possa stimolare i ragazzi a dare il massimo fino alla fine. Allo stesso modo credo che sia difficile trasmettere la propria idea di calcio ad una squadra rivoluzionata a Gennaio e con una classifica già compromessa. Si sta tentando di salvare il campionato, ma la fiducia è riposta nella nuova società che ha in mente una progettualità di lungo termine, a prescindere dalla salvezza”.

Anche Igino Ferrara, storico tifoso della Salernitana parla della bella prestazione di ieri… “Una buona prestazione della squadra, in particolare nella prima metà del primo tempo, poi il Sassuolo è passato in vantaggio con due episodi a suo favore. Un vero peccato. Siamo riusciti nel finale a riacciuffare il pareggio…..ma oggi era una partita da vincere”. E sulle possibilità di centrare l’obiettivo della salvezza Ferrara dice… “Razionalmente si tratta di un’impresa che resterebbe leggendaria, ma noi tifosi della Salernitana, che amiamo la maglia granata incondizionatamente, crederemo nella permanenza in massima serie fino all’ultimo minuto…..e chissà che non verremo accontentati!”

Per Marco Montefusco la scelta del DS Sabatini di portare a Salerno alcuni calciatori, come Fazio, Verdi e Perotti, dal passato glorioso ma che non giocavano con continuità da un po’ di tempo è stata… “Un’ottima scelta sia dal punto di vista dell’esperienza che motivazionale per lui e l’ambiente. I segnali di questa società sono tutti giusti. Giudicare determinate scelte non sta a noi visto che non siamo abituati a tanto”. Mentre sul futuro della Salernitana dice… “Il futuro è’ già iniziato, lo immagino come oggi ma con in aggiunta i risultati sportivi che tutti meritiamo”.

Parla della prestazione della squadra invece Francesco Mele… “Sicuramente si vede un miglioramento nell’impegno e nella serietà. C’è da dire che la società intesa come presidente, direttore sportivo ed allenatore, sono delle persone serie che seguono i calciatori e lo staff e tutto ciò che ruota intorno al calcio moderno. Vedo in questo gruppo la positività, vedo il bicchiere mezzo pieno. Il risultato della gara contro il Sassuolo non lo voglio commentare. Il calcio è strano, potevamo vincere, ma anche no. Alla fine abbiamo pareggiato e va bene così. Non voglio commentare le scelte tecniche, vedo la partita da tifoso, non sono l’allenatore, il mio compito da tifoso è quello di incitare la squadra”. E sulla possibilità per la Salernitana di rimanere in Serie A Mele afferma… “Sono un’ottimista. Fino a quando la matematica non ci darà per spacciati, io continuerò a crederci. E lo farò fino alla fine”.

