“Buon onomastico Loris”, gli amici non lo dimenticano

di Monica De Santis

“Non ci sono addii per noi, Loris”. E’ questa la scritta che comprare su di uno striscione tenuto in mano da alcuni tifosi della Salernitana, iscritti al “Club dal Presidente” e che mercoledì, in occasione della notte di San Lorenzo, si sono ritrovati presso l’Elite Bar & Pub, di Donato Giudice, per fare gli auguri di buon onomastico a Loris del Campo, giovane tifoso granata morto in un incidente nei festeggiamenti della promozione in serie A nel 2021. Un evento che ha riscosso tante presenze, amici, supporter e bambini. Durante la serata c’è stato il sorteggio di tanti premi, naturalmente gadget e vestiario ufficiale della Salernitana, che sono stati donati ai tifosi nel nome di Loris. “Il Club dal Presidente è basato su tre punti fondamentali, passione granata, unione e amicizia, sempre uno vicino all’ altro”, spiega Giovanni Caracciolo “Stasera (mercoledì, n.d.r.) siamo tutti qui per ricordare e festeggiare un amico che anche se non è più tra di noi è sempre con noi vivo nei nostri ricordi”. “Oggi manca la stella più bella, non ci sono addi per noi, tanti auguri Loris”, è il commento di Anna Bracciante fidanzata del fratello di Loris, mentre Pierpaolo Telesca… “Siamo qui tutti insieme per Loris, per fargli gli auguri in occasione del suo onomastico, cerchiamo di creare sempre iniziative per stare insieme e far crescere il club in sua memoria”. “Ogni domenica siamo sugli spalti a ricordare Loris trasmettendo la sua energia a tutti i nostri soci ed amici, Loris vive!” il commento di Peppe Ferraiolo “Con iniziative basate sulla collettività e lo stare insieme porteremo il nome di Loris tra i colori granata, sempre e ovunque, in ogni vicolo della nostra amata città!”, conclude Donato Giudice

