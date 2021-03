Buon NON Compleanno, Nicola Cerzosimo

Creare “leggerezza” è solo una delle innumerevoli qualità di Nicola Cerzosimo, che festeggia, il suo compleanno. Inafferrabile come una goccia, tonda e argentea di mercurio, posta su di una diafana pagina, Nicola sa giocare con la sua esperienza di uomo curioso, non impervio ad incursioni improvvise di silenziose semidee, guidando l’amico/a complice, attraverso gli enigmi del senso smarrito dell’ironia, del sorriso, attraverso i ricettacoli, i luoghi, le immagini, le situazioni, in cui è possibile, riconoscerlo e goderne. Festa sia per Nicola ogni giorno, pianificata con perseveranza e tenacia, ricercata e raffinata, questo l’augurio di Olga e Toti, unitamente al direttore Tommaso D’Angelo e all’intera redazione di Le Cronache del Mezzogiorno.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia