Buon Compleanno Noa!

Arriva stasera alle ore 21,15, al teatro Romano di Benevento il nuovo quartetto di Noa, con la leader oltre che in veste di vocalist alle percussioni, Gil Dor alla chitarra, Omri Abramov al basso e al sassofono e Gadi Seri alle percussioni che intende celebrare i 30 anni della sua carriera internazionale, partita appunto dall’Italia nel 1992. Ed il concerto, inevitabilmente, si snoderà come un viaggio tra passato e presente, dagli ultimi albums ” Letters to Bach” e “Afterallogy” alle hit della sua carriera, a partire dal disco “Noa” prodotto da Pat Metheny nel 1994. Cinque volte invitata al Festival di Sanremo, Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana, Ambasciatrice Fao nel Mondo, sono tutte cose che danno il senso non solo della straordinaria carriera della talentuosa artista ma anche del suo impegno sociale. E’ questo il terzo appuntamento del Sannio Music Fest firmato dal Napoli Jazz Club di Michele Solipano, che vedrà la cantante presentare anche la nuova produzione musicale “Afterallogy”, un album che descrive emozionalmente il grande sodalizio trentennale tra questi artisti. Gli autori che hanno omaggiato attraverso questa selezione, come Cole Porter o Rogers & Hammerstein o Leonard Bernstein, hanno sicuramente trasmesso una magia particolare, ricreata in purezza. Michele Solipano ha avviato anche due interessantissime novità di questa seconda edizione; la prima riguarda il sodalizio stretto con il Conservatorio musicale di Benevento. Grazie ad esso, infatti, tutti i corsisti potranno accedere ai concerti presso il Teatro Romano acquistando un particolare biglietto ridotto al costo di soli 15,00 euro. Altra novità è il contest fotografico reso possibile grazie alla collaborazione con il fotografo Francesco Truono e l’Accademia della fotografia di Benevento ‘Julia Margaret Cameron’. Anche in questo caso, infatti, alcuni corsisti selezionati dall’accademia avranno l’opportunità di seguire il festival in maniera del tutto gratuita per fare esperienza nel settore del reportage fotografico di eventi. I lavori realizzati, poi, saranno inseriti in una mostra finale collettiva.

