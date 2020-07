Buon Compleanno Federico Euro Roman!

Tanti Auguri di Buon Compleanno al cavaliere triestino olimpionico, Federico Euro Roman. Leader guida e maestro, uomo dal cuore grande, disponibile, generoso, umile e sapiente. Nell’immaginario collettivo è Il cavaliere della grande e memorabile impresa di Mosca 1980, oro individuale ed argento a squadre, su Rossinian, ma, su tutti, cavaliere di un’ idea di sport ancora pura e romantica, di una tradizione equestre antica e presente. Pater familias eccellente e fulgido punto di riferimento del miglior Completo Italiano. Non ha pensato solo alla propria e personale carriera agonistica, ma ha vissuto il mondo sportivo equestre sotto ogni sfumatura e più piccolo dettaglio, acquisendo una capacità di analisi critica difficilmente riscontrabile, che gli proviene dalla facoltà di sapere “osservare” i cavalli, entrando nelle loro menti e nel loro equilibrio, con gentilezza e rispetto. E’ la combinazione perfetta di intelligenza, intuito ed esperienza. Ha la grande capacità di tradurre la visione in realtà, di trovare le motivazioni ed i valori per raggiungere ogni traguardo. Pratico e realista, ma anche idealista e sognatore, sotto la sua guida sono stati raggiunti grandi obiettivi e traguardi, le sue azioni ed insegnamenti vivi concreti e presenti, inspirano a sognare di più, ad imparare di più, a fare di più. E’ il Maestro ideale da osservare, ascoltare, studiare ed analizzare con forte e viva ammirazione: ricerca la perfezione delle cose semplici, sublima l’equilibrio psico- fisico del cavallo, ed entra in sfida col vento, non solo al galoppo, ma anche per mare, ritrovandosi nella natura, nell’assoluto, sul suo Ponty. L’ augurio più affettuoso giunga a Federico da Giulia Iannone, Olga Chieffi e dall’ intera Redazione di Le Cronache del Mezzogiorno.

