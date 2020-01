‘Buon anno Salerno’: gli auguri di Irene Grandi e i Negrita

Grande concerto in piazza Amendola ieri sera per salutare la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno. Irene Grandi e i Negrita sul palco per il capodanno in piazza che anche quest’anno ha richiamato migliaia di persone provenienti dalla provincia ma anche da fuori regione. “Una notte magica, tutti in piazza Amendola a cantare e ballare con Irene Grandi ed I Negrita”. Ha detto il sindaco Vincenzo Napoli con il concerto in corso di svolgimento

