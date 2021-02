“Brand e destinazione Italia partendo dalla conoscenza del nostro territorio”

di Pina Ferro

“L’amore per il nostro territorio, la bellezza, la cultura che da esso promana:sono messe a repentaglio, oltre che da questa tremenda Pandemia, da eventi atmosferici,che mai come quest’anno, sembrano accanirsi sulle nostre zone in particolare e in tutto il Mezzogiorno del nostro meraviglioso Paese”. A lanciare l’allarme è Claudio Pisapia direttore nazionale FederComTur. Pisapia ha sottolineato che il consumo del suolo, l’abuso dello stesso per finalità non proprio virtuose, non hanno mai rappresentato la priorità per i nostri politici e i nostri governanti ad ogni livello nazionale regionale locale

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia