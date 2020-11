Botta e risposta tra Petrone e Servalli

Botta e risposta in un video. Luigi Petrone, quello che si annuncia il più fiero oppositore all’amministrazione di Cava de’ Tirreni del neo eletto sindaco Servalli, risponde con un video messaggio alle accuse lanciate dal primo cittadino. Alcuni giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva bacchettato le opposizioni per non aver preso parte a un incontro a Palazzo di Città relativo alla grave situazione dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni, ecco arrivare la dura risposta del consigliere Luigi Petrone, capo del movimento politico “La Fratellanza”. «Saremo vicini al mondo della sofferenza. – esordisce Petrone in un video – Nel mio programma elettorale c’è la creazione di un nuovo pronto soccorso con una grande rianimazione e con il servizio dell’elicottero”.

