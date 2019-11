Borse in plastica non conforme, 5mila euro di multa

Nei giorni scorsi, il personale del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Salerno e della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, procedevano all’ispezione di un esercizio commerciale dove veniva accertata la vendita di borse in plastica, non conforme alla legge, e in particolare il contatto delle stesse con alimenti riposti su un banco adibito alla vendita di prodotti ortofrutticoli.

In merito, ai sensi del d.lgs n. 152/2006, il titolare e amministratore unico della società, veniva sanzionato per un importo pari ad euro 5.000,00, procedendo al sequestro amministrativo pari a kg. 5,992.

In un altro intervento eseguito a Capaccio-Paestum, il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, unitamente ai militari della locale Stazione Carabinieri,al termine di un servizio finalizzato al contrasto del lavoro nero e verifica dei requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno contestato al titolare di un’officina meccanica violazioni di carattere amministrativo, si sensi della legge n. 73/2000, modificata dalla legge n. 183/2010, in relazione all’impiego di manodopera in nero e irregolarità amministrative, per un totale di euro 7.200,00.Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi deld.lgs. n. 81/2008, con sanzione pari ad euro 2.000,00.

