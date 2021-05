Borse di studio per gli allievi del Conservatorio

Nell’ambito del Protocollo di Intesa intercorrente tra il Conservatorio Statale di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno in persona del Presidente Avv. Aniello Cerrato e del Direttore M°. Fulvio Maffia ed il Rotary Club Salerno Duomo in persona del Presidente Avv. Alberto Cerracchio, è stato indetto un Bando per concedere alcune borse di studio agli allievi più meritevoli. La selezione ha visto la partecipazione di numerosi allievi e nelle selezioni che si sono svolte, da ultima lo scorso 18 maggio, la Commissione giudicatrice composta dal Direttore Fulvio Maffia, dal Prof. Fulvio Artiano e dalla Prof.ssa Maria Concetta Immacolata Battista ha apprezzato il notevole grado e le capacità possedute da tutti i partecipanti e tra questi ha dichiarato meritevoli dei premi e quindi vincitori: Primo classificato Ex Aequo: Testa Eleonora – Navelli Francesco (Violoncello e Pianoforte) borsa di studio euro 350,00 Giordano luigi (Fisarmonica) borsa di studio € 350,00. Secondo classificato Ex Aequo Scelzo Francesco (chitarra) borsa di studio euro 250,00 Rendina Rosita (Canto) e Ruocco Aldo (Pianoforte) borsa di studio euro 250,00 Terzo Classificato Ex Aequo: Cesarano Gaetano (Tromba) – Davide Cesarano (Pianoforte) borsa di studio euro 150,00 Buonocore Gianluca (Pianoforte) borsa di studio euro 150,00. I premi saranno consegnati venerdì mattina alle ore 11.00 sul terrazzo antistante la sede del Conservatorio alla Via Salvatore De Renzi n. 62.

