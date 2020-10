Boom di casi tra Salerno e provincia: 397

Nuovo record di contagi per la provincia di Salerno che ha contato alla mezzanotte di mercoledì 397 casi di nuova positività al covid19, il 12, 9% dei 3103 registrati in Campania. Il precedente picco si era avuto esattamente sette giorni fa con 336 casi. La provincia di Napoli resta con 1624 nuovi contagi, pari al 52,8% del totale, la prima in regione seguita da quella di Caserta con 793 (25,8%), Avellino 212 ( 6,9%) e Benevento 46 ( 1,5).

