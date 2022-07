Bonazzoli sì, Maupay no, Djuricic forse

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana ritrova il suo pistolero. Federico Bonazzoli è a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata, stavolta non in prestito ma a titolo definitivo. Ieri la società granata ha definito l’affare chiudendo una telenovela durata un mese, prelevando dalla Sampdoria il centravanti lombardo per una cifra vicina ai 4 milioni e mezzo di euro. Bonazzoli sottoscriverà un contrattod ella durata di quattro anni con un ingaggio complessivo di 6 milioni di euro. Decisiva la telefonata di Iervolino che ha rassicurato l’attaccante sui dubbi residui circa le prospettive future, portando a supporto l’esempio di Ederson che è stato ceduto ad una big per consentirgli di continuare il proprio percorso di crescita. Quasi contemporaneamente all’ingaggio di Bonazzoli è arrivata la fumata nera per Neil Maupay. IL NO DEL BRIGHTON Le petit Ribery sarebbe venuto volentieri a Salerno ma il Brighotn ha fatto muro rifiutando definitivamente la proposta formulata dal club granata: 7 milioni di euro per prelevare il cartellino dell’attaccante, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Nonostante il forte rischio di perdere Maupay a zero (potrebbe firmare per un altro club già a gennaio, se nel frattempo non dovesse rinnovare con gli inglesi), la società albionica ha preferito mantenersi ferma sulla propria richiesta, ovvero 15 milioni sull’unghia per un calciatore comunque pagato 22 milioni appena tre anni or sono. La Salernitana, comunque, si sente abbastanza coperta nel ruolo dopo gli arrivi di Botheim, Valencia, Bonazzoli e, probabilmente, Piatek. DUELLO PER PIATEK Il condizionale, per il centravanti polacco, è d’obbligo dopo che nelle ultime ore si è fatto avanti per lui il Borussia Dortmund. La società giallonera ha perso il proprio bomber Haller, prelevato dall’Ajax per rimpiazzare Haaland, a causa di un tumore ai testicoli e così sta cercando una soluzione low cost per risolvere il problema improvviso sorto a pochi giorni dall’inizio della Bundesliga. Piatek, dopo aver accettato l’offerta della Salernitana, ha ora preso tempo per cercare di capire quali prospettive avrebbe in un club blasonato come il Dortmund. Ovviamente, con una concorrenza del genere, la Salernitana non può far altro che attendere e sperare. DJURICIC SI AVVICINA Nel frattempo un indizio social ha riavvicinato Filip Djuricic alla Salernitana. Il fantasista serbo ha infatti iniziato a seguire la Salernitana sul proprio canale ufficiale Instagram, una mossa che, di questi tempi, vuol dire tanto. De Sanctis ha formulato un’offerta migliorativa che si è avvicinata alla richiesta del trequartista il quale a breve potrebbe rompere gli indugi e, finalmente, accettare.

