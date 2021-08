Bonazzoli show: Salernitana avanti

di Fabio Setta

Sono cambiati alcuni interpreti, è tornato il pubblico, ma la Salernitana di Castori non tradisce: compatta, grintosa, attenta ma soprattutto vincente. Nella prima uscita ufficiale della stagione, la squadra granata ha esordito nel migliore dei modi superando la Reggina 2-0 e centrando la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. A trascinare la Salernitana alla sfida contro il Genoa, in programma il 15 dicembre, è stato l’attaccante Federico Bonazzoli. La punta, arrivata dalla Sampdoria, è diventato subito il nuovo idolo dell’Arechi segnando la doppietta decisiva. Il primo gol è arrivato sul finire del primo tempo, con un controllo pregevole e un tiro dal limite che ha superato l’ex Micai, il secondo al 55’ quando ha finalizzato una bella azione personale di Kechrida. È calcio d’agosto, di fronte c’era una squadra di Serie B, è vero ma la Salernitana di Castori, in campo con il 3-5-2 e soli cinque reduci della scorsa stagione, ha dimostrato di essere a buon punto. Con le sue solite armi, quali la compattezza, la capacità di attendere e ripartire in verticale e il solito grande cuore. Caratteristiche che ormai sono nel dna della squadra di Castori e il tecnico è stato bravo a trasferirle subito ai nuovi arrivati. Tra questo è piaciuto sicuramente Ruggeri, il centrale Strandberg e Obi, oltre naturalmente a Bonazzoli. Nei primi minuti la Salernitana ha scelto di lasciare campo alla Reggina che però si è resa pericolosa soltanto con qualche tiro dalla distanza su cui Belec è stato attento. Poi col passare dei minuti la Salernitana ha preso campo imponendo il suo gioco. Djuric è andato vicino al gol su cross di Ruggeri, come Mamadou Coulibaly prima non aveva sfruttato un assist di Bonazzoli. In fase offensiva i due esterni hanno convinto. Anche Kechrida ha dimostrato di avere una tecnica e una velocità nel breve interessante. Nel primo tempo andandosene nello stretto ha fornito un assist a Bonazzoli che ha sprecato da pochi passi. Il replay nella ripresa ha portato al raddoppio. A gara in corso Castori ha poi inserito alcuni dei suoi pretoriani come Capezzi, Aya e Di Tacchio che a Bologna non ci sarà in quanto squalificato. Nel frattempo, la prima notte è già da ricorda anche se sono sicuramente tante anche le cose da rivedere e migliorare, soprattutto pensando alla differenza di valori tecnici che avranno le prossime avversarie dei granata in massima serie. Che servano rinforzi è assolutamente evidente.

