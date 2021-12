Bomba carta fatta esplodere davanti casa di un pregiudicato

Forse un atto intimidatorio, è su questo che si stanno muovendo le indagini dei carabinieri che stanno indagando in merito all’episodio verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì a Scafati, quando una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alla casa di una persona con precedenti penali. Momenti di tensione lungo via Berardinetti, luogo dove si è verificato il fatto. Momenti di tensione e di paura dei residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal boato provocato dalla bomba carta. Fortunatamente l’esplosione ha provocato solo piccoli danni e nessun ferito. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri della locale Compagnia, che dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno iniziato le indagini. I militari dell’arma stanno indagano a 360 gradi per riuscire a risalire all’identità dell’autore/autori del gesto, ma soprattutto si cerca di capire se la bomba carta è stata fatta esplodere per spaventare qualcuno oppure se si è trattato solo di una bravata di qualche gruppo di bulli. Non si esclude che le indagini possano essere affidate all’Antimafia, qualora le prime informazioni dovessero far capire che il gesto era un atto intimidatorio dei confronti del pregiudicato che vive proprio in via Berardinetti.

