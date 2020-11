“Blocco del lungomare conferma che abbiamo fantasia al potere”

di Erika Noschese

La decisione del sindaco Napoli di chiudere il lungomare cittadino nel fine settimana come facilmente prevedibile ha spaccato l’opinione pubblica. A contestare l’ordinanza del primo cittadino il responsabile di Gioventù Nazionale Davide Dianese e il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Paolo Caroccia: “L’amministrazione di Salerno dimostra di non avere strategia nel contrastare l’epidemia se non quella di seguire alla lettera le indicazioni del Luce – hanno dichiarato – La Giunta salernitana sembra davvero vivere in un paese fantastico: il sindaco Napoli al posto di porre in essere ordinanze folli, figlie dell’idiozia del potere, si impegni ad aumentare i controlli della Polizia Municipale lungo le arterie principali della città: perché non aumentare le dotazioni della Municipale con un bando ad hoc come si fa in questo periodo durante le manifestazioni luci d’Artista?”.

