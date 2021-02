Blam, il collettivo di architetti under 35 lavora per l’antica salita Montevergine

di Erika Noschese

Rigenerazione urbana: è questo l’obiettivo del collettivo Blam, formato da architette under 35 a lavoro per realizzare un percorso di biodiversità lungo l’antica Salita Montevergine a Salerno, proprio attraverso un processo collaborativo di rigenerazione urbana. L’iniziativa nasce circa un anno fa quando furono invitati i cittadini a candidare le proprie idee per valorizzare le aree più fragili del centro storico. Il progetto vincitore è stato ideato dal Comitato Salerno centro storico alto e prevede un vero e proprio processo collaborativo per trasformare l’antica salita di Montevergine in un corridoio di biodiversità con la sistemazione del terreno e messa a dimora della vegetazione grazie anche alle donazioni per l’acquisto delle piante.

