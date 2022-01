Bimbo di 21 mesi ustionato e altri due feriti per i botti

Tre feriti nel Salernitano a causa dello scoppio di petardi nell’ultima notte dell’anno. Tra questi, c’è anche un bimbo di appena 21 mesi che ha riportato una lieve ustione al dito di una mano provocata da una stellina scintillante di Natale. Il ferito più grave, invece, è un uomo di Carbonara di Nola, nel Napoletano, che ha perso un occhio ed è stato trasportato al presidio ospedaliero di Sarno. Sempre all’ospedale di Sarno, medicato un ragazzo che ha avuto una prognosi di dieci giorni. Lo scorso anno, i feriti in provincia di Salerno furono due. Si registrano, intanto, danni come in via Leopoldo Cassese a Salerno dove è andata a fuoco la tenda da sole di un terrazzo all’ultimo piano di un palazzo, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Cinque veicoli sono rimasti danneggiati per lo scoppio di petardi, in via Valerio Laspro, mentre in via Alfredo Capone qualche danno a un portone. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, quella esplosa in nottata vicino a una scala in muratura in via Valerio Laspro a Salerno potrebbe essere stata una bomba carta. La deflagrazione ha fatto si’ che alcuni frammenti della scala abbiano poi danneggiato le cinque auto parcheggiate li’ e almeno due vetri di balconi e finestre. Non ci sono feriti. Sul posto, in mattinata, anche gli artificieri per i rilievi. Proseguono gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di Salerno per individuare il responsabile. Paura tra gli abitanti della zona.

