Bimbi positivi, chiuse scuole a Salerno, Maiori, Cava, Contursi e Nocera

Altra giornata nera per le scuole di Salerno e provincia. I casi stanno riguardando istituti scolastici di tutto il territorio salernitano e purtroppo sono in continuo aumento. A Salerno città, ieri è stata chiusa, fino a data da decidere il plesso della scuola primaria “R. Mazzetti” appartenente all’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. “Avendo ricevuto segnalazione di un caso di positività Covid-19 da parte dei genitori riguardante un alunno frequentante la classe 4A- si legge nella nota che la dirigente ha inviato alle famiglie – si dispone la chiusura e la sanificazione straordinaria e la ripresa delle lezioni in Dad”. La decisione di sospendere le lezioni in presenza anche per le altre classi è arrivata dopo che, pare, siano stati segnalati altri due casi, uno alla materna ed uno in un’altra classe della primaria sempre dello stesso istituto.

