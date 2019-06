Bimba morta in piscina a Eboli, ipotesi annegamento

La bimba di 3 anni deceduta ieri pomeriggio ad Eboli in seguito alla caduta in una piscina in disuso, sarebbe morta per annegamento. E’ una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Eboli che indagano sulla tragedia avvenuta intorno alle 18 nella casa in cui la piccola viveva con la propria famiglia in zona Prato. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, guidati dal capitano Luca Geminale, la bambina di nazionalita’ marocchina si sarebbe introdotta all’interno della piscina dalle scale e si sarebbe tuffata in una pozza creata dall’acqua piovana. I genitori, dai quali si era allontanata poco prima, l’hanno rinvenuta con il viso in acqua. Il personale del 118, intervenuto tempestivamente, ha provato in ogni modo a rianimare la piccola ma ogni tentativo e’ risultato vano. Il corpo della bimba e’ stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Eboli in attesa dell’esame autoptico che chiarira’ le cause del decesso.

