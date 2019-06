Bimba di 3 anni morta in piscina: colletta per aiutare la famiglia

Aperta una colletta per aiutare la famiglia della bambina di 3 anni morta, ieri sera a Eboli, dopo essere caduta in una piscina vuota. Ecco tutto quello che serve a chi fosse intenzionato a contribuire a una buona causa.

Una famiglia distrutta dal dolore e dallo sconforto che ora ha bisogno di aiuto. Si tratta dei parenti della bambina di tre anni morta ieri sera a Eboli dopo essere caduta in una piscina vuota.

A pubblicare la richiesta di aiuto, su uno gruppo Facebook, è stata Fatiha Chakir. Per chi fosse interessato a versare un contributo economico, ecco tutto ciò che serve per aiutare la famiglia della povera bambina.

“Cari amici miei vi chiedo un aiuto per un piccolo angelo che ha lasciato troppo presto questa terra. Aiutiamo la povera famiglia che ha subito la perdita della propria bimba di tre anni,caduta accidentalmente in una piscina ad Eboli. Chiunque può darci una mano è urgente mi può chiamare al 339 2488407 o fare un versamento alla cooperativa sociale “Il mondo a colori” iban: IT77U0837876090000000331178. Chi volesse dare un supporto morale può recarsi personalmente dalla famiglia. Amici aiutiamoli a non sentirsi più soli di quanto non lo siano.”

