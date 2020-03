Bilancio pesante per il Salernitano: tragico aumento di morti e contagiati

Un bilancio drammatico di morti e contagiati: quello di ieri è stato davvero un martedì nero per il Salernitano. In provincia si registrano cinque decessi, due a Scafati, uno a Oliveto Citra, uno a Cava de’ Tirreni e l’ultimo, ieri in tarda serata, a Sala Consilina (un 74enne ospite della casa di riposo Juventus). Sono stati 196, complessivamente, i tamponi analizzati ieri nel laboratorio di via San Leonardo.

