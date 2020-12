Biblioteche cercasi nella città capoluogo

di Erika Noschese

Biblioteche, luoghi attrezzati per gli studenti, aree studio. Sono questi i grandi assenti della città capoluogo. Una battaglia che molti studenti hanno portato avanti per chiedere la riapertura della biblioteca di via Laspro, chiusa al pubblico a causa delle norme anti contagio. Sulla biblioteca provinciale, ad oggi, sembrano esserci una serie di progetti, ancora tutti work in progress. Dovrebbe finalmente concretizzarsi il protocollo d’intesa tra la Provincia di Salerno, il Comune e la Scabec per conservare in maniera adeguata il patrimonio e di valorizzarne una corretta fruizione, anche attraverso la regolare apertura pomeridiana al pubblico o attraverso un percorso di digitalizzazione che permetta una moderna fruizione on line. della struttura di via Laspro

