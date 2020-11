Biblioteca provinciale, continua la protesta del comitato locale Oggi pomeriggio si terrà il flash mob “La Biblioteca Invisibile” nelle piazze della città, a partire dalle ore 15.30

di Erika Noschese

Continua la protesta degli studenti salernitani per utilizzare la biblioteca provinciale. Dopo l’iniziativa dello scorso 3 novembre, il comitato “Riapriamo la Biblioteca” ha protocollato in Provincia una istanza nella quale si richiedeva la riapertura immediata dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale e la configurazione di una chiara politica per andare in contro alle esigenze degli studenti di Salerno in termini di spazio e servizi. La risposta non si è fatta aspettare, in un certo senso sorprendendoci per la sua celerità

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia