Benvenuto Davide!

Il viaggio nasce dalla trasgressione, è la trasgressione. E come ogni violazione comporta sofferenza, tensione radicale, disagio e timori, travel, viaggio e travail, il travaglio del parto, hanno in inglese la stessa radice. Il viaggio resta una scelta di libertà. Ecco che dal viaggio in Svizzera di Olga Capuano e Danilo Cassiani è nato Davide. Davide ha imposto alla madre due giorni estenuanti di travaglio, di dolore e un taglio, ma si sa che dal dolore, dalla mancanza, giunge la cosa più forte, la gioia, ciò che induce a sperare, ciò che sarà sempre risospinto all’opera e al laboratorio continuo di creazione. Un nuovo e lunghissimo viaggio è iniziato per tutti, per Davide e i genitori, Olga e Danilo, unitamente alla bisnonna Maria e zia Raffaella, zio Renato i nonni, gli zii, i prozii e i cuginetti Mattia e Luca. Auguri dall’intera redazione di Le Cronache del Salernitano.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia