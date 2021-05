“Bene set cinematografico:evidenziare la figura dell’avvocato in questa città”

di Erika Noschese

Bene il set cinematografico che, in qualche modo, mette in evidenzia la figura dell’avvocato, in una struttura – quale l’ex Palazzo di Giustizia – che li ha visti protagonisti per decenni. È quanto sostengono il presidente della Camera Penale Luigi Gargiulo, il sostituto procuratore Roberto Penna e il presidente dell’ordine degli avvocati di Salerno Silverio Sica, oltre ad Antonio Ilardi. In questi giorni, infatti, l’ex tribunale di Salerno si è trasformato in un set cinematografico per le riprese della nuova fiction di Rai 1, intitolata “Vincenzo Malinconico, avvocato”, che narra la storia di un avvocato molto speciale, ispirata al personaggio inventato dallo scrittore Diego De Silva. “Il film riguarda la professione penale ed è l’unica nota positiva di questa vicenda perché il tema gira attorno alla figura dell’avvocato, elemento centrale per quanto riguarda la riqualificazione anche del Palazzo di Giustizia – ha dichiarato il presidente della Camera Penale – È evidente che se vogliamo immaginare che un Palazzo di quel tipo venga trasformato in maniera costante a set cinematografico o a iniziative estemporanee di questo genere allora sono assolutamente in disaccordo perché ritengo che quegli spazi debbano essere restituiti alla classe forense; mi sembra esagerato immaginare un polo museale per il Palazzo di Giustizia che, secondo me, seppur parzialmente dovrebbe essere al servizio della giustizia. L’unica nota positiva, ripeto, è che il set riguarda un film sulla giustizia o meglio la professione e il ruolo di un avvocato”…

