Bellizzi, scomparso Gaetano Caso

Si è allontanato questa mattina dalla struttura in cui alloggiava. Ore di angoscia per Gaetano Caso, 56 anni, di cui non si hanno notizie da questa mattina quando si è allontanato dalla struttura “Le nuvole di Picasso”. L’uomo ha abbandonato la struttura eludendo la sorveglianza degli operatori alle 6.30 circa della mattina di oggi, martedì 10 dicembre. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava un pantalone con elastici di colore grigio, ciabatte blu ed una felpa grigia con la scritta rossa “Sweet Years”. Se qualcuno dovesse vederlo o avere notizie può contattare i Carabinieri di Bellizzi o i numeri di telefono 339 500 56 36 – 333 28 20 890- 329 00 11 600 oppure i carabinieri di Bellizzi.

