Bellizzi, Mimmo Volpe riconfermato sindaco

Confermato sindaco di Bellizzi, anche per i prossimi 5 anni, Mimmo Volpe, storico primo cittadino del Comune di Picentini che si conferma con una percentuale superiore al 60%. Una campagna elettorale abbastanza agevole per Volpe che, sin dall’inizio, non ha mai mostrato segnali di debolezza sul territorio, conquistando la maggiorana anche nei rioni della città dove, negli anni passati, era stato sempre battuto.

