Bellandi: “Diamo gli spazi alle scuole che ne hanno bisogno”

L’Arcidiocesi di SalernoCampagna-Acerno, a nome del Arcivescovo Andrea Bellandi, nella giornata di ieri, attraverso una nota ufficiale, ha invitato le parrocchie e gli enti ecclesiastici a mettere a disposizione, secondo le possibilità, “gli spazi chiusi e/o le aree scoperte di cui dispongono, alle scuole che ne facciano richiesta”. Un invito che arriva dopo i tanti appelli e le tante richieste fatte dai docenti agli organi competenti per ottenere altri spazi per consentire il rientro in classe di tutti gli alunni. Appelli e richieste che sono state recepite da monsignor Bellandi che ha prontamente invitato tutta la comunità ecclesiastica a “venire incontro a quelle scuole che necessitando in questo periodo di emergenza di nuovi ed ulteriori spazi che consentano il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza”. Una decisione, si spiega nella nota inviata dall’Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno per sostenere tutte quelle “iniziative a sostegno delle comunità scolastiche affinchè il servizio di istruzione possa erogare le proprie prestazioni con modalità finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID19”. Per venire ulteriolmente incontro ai dirigenti scolastici, sul sito della diocesi di Salerno sono indicate anche le modalità su come procedere per mettere a disposizione gli spazi alle istituzioni scolastiche. Ovviamente le scuole, che richiederanno questi spazi, dovranno farsi carico delle spese per le utenze e della pulizia e il mantenimento delle strutture che verranno loro concesse.

