Becca un due perchè rifiuta di bendarsi

Becca un impreparato all’interrogazione perché si rifiuta di bendarsi. E’ quanto accaduto ieri presso la scuola Tasso di Salerno. Un’insegnante avrebbe infatti chiesto all’alunna di bendarsi prima di procedere all’interrogazione, relativa alle poesie. Al rifiuto della giovane studentessa, la professoressa le avrebbe messo un impreparato. “Mia figlia non se l’è sentita di obbedire per cui, alla richiesta della professoressa di bendarsi gli occhi durante l’interrogazione a distanza, ha rifiutato, rispondendo di non ricordare la poesia. L’insegnante le ha quindi annotato un impreparato: a me non sembra un metodo accettabile quello di far bendare gli occhi ai ragazzini, credo si possano studiare metodologie più civili per le interrogazioni”, ha raccontato la mamma della studentessa.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia