B&B pronti ad accogliere profughi

Le case vacanze e i B&B associati dell’Abbac, l’associazione di categoria extralberghiera, sono pronti ad accogliere i profughi ucraini. Gli associati, privatamente, si sono messi a disposizione degli assessorati al Welfare dei Comuni di Napoli e Salerno ed è partita una raccolta di manifestazioni di interesse per trasferire un elenco completo di strutture ricettive pronte ad offrire alloggi. “È toccante vedere la disponibilità dei gestori che, intendono prodigarsi per questo aiuto umanitario – ha commentato il presidente Abbac Guestitaly, Ingenito – Stiamo, inoltre, organizzando una rete di volontari in sinergia con altre aggregazioni per la raccolta di medicinali e vestiario”. “Le vicende di questi ultimi mesi – scrivono dall’associazione – devono anche far riflettere le nostre amministrazioni comunali e regionali per lavorare a una rete organizzata di strutture sociali che possano consentire di rispondere a queste emergenze e anche di trasformarsi, secondo i bisogni, in servizi verso tanti cittadini”.

