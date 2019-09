Battipaglia, tutto bene, soddisfatto il sindaco

La “missione è compiuta” annuncia il Sindaco della città, Cicilia Francese sulla sua pagina Facebook congratulandosi con tutte le forze in campo per un maxi piano di evacuazione che ha interessato dall’alba oltre 36mila cittadini battipagliesi.

“Da questo momento possiamo rientrare nelle nostre case” annuncia il Sindaco. A monitorare il rientro dai centri di accoglienza gli uomini della Protezione Civile oltre alle forze dell’ordine che hanno pattugliato costantemente la zona rossa per evitare azioni di sciacallaggio e rassicurare tutti gli evacuati.

“Questa è stata la prima operazione del genere in Italia ed è stato possibile realizzare in una sola giornata grazie alla capacità organizzativa e professionale di tutte le parti in campo” – aggiunge la Francese -. Abbiamo dato prova, come sistema pubblico, di grande efficienza e ne sono fiera da cittadina e poi da sindaco di Battipaglia”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia