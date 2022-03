Battipaglia piange la scomparsa di Giovanni Coscia

La città di Battipaglia a lutto per la morte del dottor Giovanni Coscia, per anni collaboratore del quotidiano Le Cronache. Stimato professionista, scrittore giornalista e musicista, Coscia era amato e apprezzato dalla sua comunità anche per il suo impegno politico, al di là di simboli e partiti. Giovanni è stato strappato alla vita da un brutto male. Laureato all’Isef in Scienze Motorie all’università “Parthenope” di Napoli, da molti anni aveva aperto un centro di chinesiologia nella città di Battipaglia. Il rito funebre si svolgerà venerdì 18 marzo alle ore 9 e 30, nella Chiesa Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Alla moglie Pina D’Orsi e ai figli Domenico ed Alessandra il cordoglio della redazione di Le Cronache e del direttore Tommaso D’Angelo.

